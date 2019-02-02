不讓員工羨慕別人！霸氣老闆發年終 厚到紅包袋快撐破

2019-02-02 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕辛苦工作了一年，領到年終獎金後，不少拿到豐厚年終的網友在臉書上分享自己的好「薪」情，也往往引起其他網友羨慕高呼「別人的老闆從不會讓我失望」。昨（1）日一名當了老闆的網友在臉書說，為了讓員工不羨慕別人老闆，自己準備了一疊疊的大紅包，他更霸氣表示「全部給我晚點下班領紅包」！

當老闆的網友昨日在臉書「爆廢公社」發文表示，「別人的老闆從不會讓我失望，這次換我不讓下面的員工羨慕別人了！」這位老闆說，對他而言，員工就是公司的資產，沒有他們就沒有自己，更沒有現在的公司；在盈餘計算完畢以後，趕緊把剩下的發給表現優良的員工，他還說：「我很膚淺沒什麼能給你們的，唯一能給你們的就是『不用再羨慕其他人』」。

這名老闆也附上被厚厚鈔票塞滿的紅包袋照片，讓網友看了紛紛高呼「老闆，還缺人嗎？」「老闆好！」「當老闆就是要有這等的魄力」、「太狂了吧」；不過也再次引起許多網友羨慕，表示「別人的老闆從不會讓我失望」。

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