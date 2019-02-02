巧手媽80元做出紙汽車遊戲組 網友狂讚：太強了！

2019-02-02 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕真的超強！一名媽媽今天在臉書分享自己做給孩子的紙玩具「車車遊戲組」，表示女兒想要的小汽車軌道組售價不便宜，乾脆自己動手做。網友看到媽媽做給女兒的紙玩具維妙維肖，都忍不住大讚「太強了！」、「媽媽是超人，沒有事難不倒的」。

這名媽媽在臉書《爆廢公社》分享數張做給女兒的紙玩具「車車遊戲組」照片，而這汽車遊戲組包含有中油加油站、升降電梯的停車樓塔、下坡軌道、畫有白線的馬路與停車格等等，其中汽車的升降梯還能透過手動轉動而升降，猶如真實物品的縮小版、非常唯妙唯肖。

這名媽媽說，「前幾天又被女兒點菜了，Diy車車遊戲組，升降機、加油站、洗車場、停車場都有了」，而這樣一座小小的汽車遊戲組僅花了80元，「全部花了80元，一些美術用紙，其他都是紙箱和用不到的的東西完成的」。她還笑稱，「朋友說將來我如果失業，可以去做紙紮人！」

由於這紙作玩具手工太過精緻，許多網友見狀紛紛驚呼「神人請受我一拜...（跪下）」、「媽咪的手好巧」、「好厲害 太強了！！」、「我也可以認你做媽媽嗎？太厲害了，手真的好巧」、「要逼死誰阿 太強大了」、「好強，可以幫忙做嗎哈哈哈」。

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