網友分享交友軟體奇遇女子 鄉民：根本是鬼故事啊

2019-02-02 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友昨日在PTT分享玩交友軟體遇到一名女網友的有趣經過，表示那名女子不斷地用照片特徵搜索自己的身世背景。網友看完紛紛直呼，連祖宗十八代都要被她挖出來了。

原PO表示，他原先是在交友軟體遇到這名女子，起先有一搭沒一搭的聊，隨意向她分享工作的經過，而這名女子並沒有放上照片，因為她遇過渣男，想要找他報仇，隨即便問原PO是不是也是渣男、是不是在跟很多女生聊天。原PO說了沒有，以為兩人的對話仍能如以往般雲淡風輕。

然而，女子有天問原PO是不是沒回家，原PO忽覺有些詭異，才發現女子透過交友軟體的定位系統會顯示彼此的距離多遠，發現自己的距離一變動，女子便會察覺。此外，有天女子甚至問原PO是不是姓X，才讓原PO嚇到說這也知道，並詢問女子如何得知，女子表示，她是透過男子傳來的小孩照片，得知原PO是教職類工作，並藉此找到原PO任教的學校，甚至找到了原PO的臉書，還要求原PO加她臉書，不然就要他的「LINE ID」，原PO覺得無所謂，便與她交換了「LINE」。

後來女子將原PO從交友軟體上刪掉，敦促原PO與她在LINE聊天。原PO仍用交友軟體與其他女生配對聊天，剛好配到一個無照片的人，他打了招呼，卻得到了女子從賴的那一頭傳來：「你很忙齁，是不是在跟女生聊天。」隨即女子便生氣地說原PO說謊，有跟其他女生聊天還說沒有。

男子感嘆地說聊個天也跟諜對諜一樣。網友看完紛紛表示：「恐怖情人啊！」、「是鬼故事吧...」、「但她知道你在哪工作了欸，好恐怖哦，怕。」、「好噁喔 再聊下去連祖宗十八代都挖出來了。」

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