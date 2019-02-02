「不與霸權同國體」！鹿港春聯霸氣宣誓台灣主權

2019-02-02 17:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕霸氣！年年創造話題的彰化縣茶藝協會所貼的春聯，今天換上全新春聯，直接宣誓台灣共識，就是「不與霸權同國體」！

位於彰化縣鹿港老街的茶藝協會，連續幾年都出現臧否時局的春聯，每年都成為討論話題，去年與前年都點出「經濟」是國人最關心的問題，去年的門葉則是「清德」、「英文」，讓蔡英文、賴清德都躍在春聯上。

而彰化縣茶藝協會全新的春聯，今天正式亮相，上聯是「不與霸權同國體」，下聯是「奈何政策背民心」，橫批是「春寒不覺好光景」，門葉則是「邁進」、「啟昌」，也就是從現任行政正、副院長蘇貞昌、陳其邁的名字各取一字。

許多路過的民眾看到今年全新春聯，全都停下腳步來仔細品味，大多是先看到門葉上的「邁進」、「啟昌」，就會發出會心一笑，因為直覺就是「小邁邁」被寫進春聯了。

不過，最引發討論的還是上聯「不與霸權同國體」，認為這是力挺總統蔡英文的「台灣共識」，因為台灣就是台灣，就是如此簡單。

而對於下聯「奈何政策背民心」，以及橫批「春寒不覺好光景」，一般民眾則是解讀，建立「台灣共識」之後，施政還是要多加聆聽民意，多與基層人心溝通，不能遠離民意，不然的話，就算是春天來了，萬物復甦，卻還是會沒有感覺到對未來的好光景。

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