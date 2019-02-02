「留下痕跡--何宗烈油彩創作個展」今起高雄文化中心至上館展覽

2019-02-02 18:45

〔記者張忠義／高雄報導〕出身農家，從小就喜歡畫畫的何宗烈，在中年事業頂峰時，大膽重回童稚到年輕的夢想，今天起至19日在文化中心至上館展覽，以走過歲月「留下痕跡」主題，展出７２幅油彩作品，期望透過展覽與藝術界先進交流，做為精進藝術創作思想的養分。

何宗烈從小就喜歡塗鴉、繪畫，不管在地上、牆上或紙上，只要能畫，就會快樂，作品也得到老師和長輩們的讚許，在心裡埋下熱愛繪畫的種子。他在精械製造工業刀具界奮鬥30多年，卓然有成，於台灣和大陸都設有公司，但從未忘情繪畫，幸運受到多位畫家薰陶指導，不斷精進繪畫技巧。

何宗烈喜歡畫刀所留下的痕跡，他認為那就像處事講究輕重緩急的人生哲學，其中言喻著力道與極美；他也喜歡油彩在畫布上的碰撞與堆疊，宛如人生道路上的各種驚喜，沒有什麼不可能，又是什麼都有可能。

每當面對畫布，何宗烈只要靈感一來，如同文思泉湧，透過畫刀、畫筆，感性又兼具理性，一揮而就，或是乾了再畫再改，層層疊疊，更像熟年夫妻的情話與纏綿、初戀的激情與狂野，皆讓探索油彩得到趣味與酣暢淋漓的快感。

何宗烈左手設計精密刀具，右手揮灑油彩畫刀，以獨特線條符號與大膽色調，抽象地描繪出對生命的真理與堅持，並成立176藝文空間。

「讓內心的相，雲遊天地宇宙萬物間，快樂飛翔。」何宗烈形容自己畫裡的抽象，來自於內在的心念所生，是對經歷過的生活，有所感動而激發出來的相。這個相雖然不是寫實、或也不是半寫實，卻是內心深處的基石，是喜怒哀樂的另一種空間，藏於心中，表現於油彩畫布之上，留下痕跡。

高雄水彩畫會前會長陳文龍表示，藝術源自生活的體驗，何宗烈透過畫刀刻畫生命中的奮鬥經驗，探索生活歷程的喜怒哀樂，作品纖細中蘊含力量及強度，還有一種奇異又深刻的神祕特質，能帶領觀者進入內在心靈與經驗世界的互動層次；高雄市美術研究學會榮譽理事長鄭勝揚稱讚何宗烈的油畫作品，豐富多元且高度自發性。

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