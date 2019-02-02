竹南龍鳳宮大金錢龜亮相 祈回庇佑事業亨通、賺大錢

2019-02-02 18:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮，香火鼎盛，廟方每年於大年初一到元宵舉辦的新春系列活動熱鬧滾滾，其中「祈福龜」活動，迄今近200年歷史，為新春重頭戲，廟方今年依舊打造約100隻的大、小金錢龜，於大年初一起供信眾祈回保佑事業亨通、財源廣進。

廟方指出，早年農村社會，採麵粉或糕餅製成「麵龜」，讓信徒祈回分食保平安，隨著時代變遷，麵龜改以罐頭、飲料、麵條、白米等製成的「平安龜」，為替年節增添喜氣，也預祝來年平安發大財，近年也請師傅以新台幣紙鈔、錢幣或美金、人民幣等打造「金錢龜」，都相當受到好評。

由於「龜」代表長壽，金錢龜身覆蓋滿滿錢幣或紙鈔，象徵「財運廣進、源源不絕」，廟方已打造3隻特製的大金錢龜擺放在殿內，有鋪滿200元綠色紙鈔的金錢龜，還有將1000元紙鈔與100元紙鈔「混搭」的金錢龜，紅藍色紙鈔拼出龜身美麗圖騰，吸引不少信徒目光。

上百隻金錢龜將於大年初一起擺放在廟埕，供信徒競標；龍鳳宮管委會執行副總幹事陳幸義說，只要選定想要的金錢龜後，先以底價向媽祖祈求，成功擲出聖筊就能祈回，若擲嘸聖筊，就須再加碼擲筊，直到媽祖同意。

除了祈福龜，廟方於大年初一到元宵也提供過平安橋消災解厄服務；16日有紅龜粿DIY、街頭藝人表演、原住民舞蹈等；17日有親子搓湯圓、五洲園掌中劇團布袋戲；18日有媽祖公仔砂畫DIY、猜燈謎等活動。詳情可洽：（037）464620。

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