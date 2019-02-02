台中港區5廠家空污挨罰60萬 小年夜及初二至初五空品預報亮橘燈

2019-02-02 20:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保局今天公佈首波針對港區大型汙染源深度稽查結果，查獲5家廠商分別有原物料使用超量、產生粒狀物逸散及廢棄物未妥善存放等汙染行為，依違反空氣污染防制法及廢棄物清理法告發，並限期改善，共開罰60萬6千元。

環保局也提醒，依環保署空品預報，明天天氣穩定有氣流停滯情形，西半部地區擴散條件轉差，西半部竹苗至高屏地區橘色警戒（對敏感族群不健康），4日（除夕）、5日（初一）因東北季風增強，空氣品質可望好轉為普通等級。

但2月6日（初二）至9日（初五）因東北季風減弱轉為偏東風，竹苗以北空品以普通為主，中南部多橘色警戒，市府會落實提前預警原則，發布新聞稿週知，並將持續監控並執行應變措施，也提醒民眾留意防護。

環保局表示，此次查獲違規廠商，部分業者近5年來有多次的環保違規紀錄，這次仍遭查獲違規，顯見未能落實汙染防制，環保局除持續加強深度稽查頻率，也將要求業者提出改善計畫，杜絕汙染再次發生。

環保局說，如須獲即時空品資訊，可至《環保局空氣品質監測網》（ http://bit.ly/1PYK6fP ） 、《臺中市空氣品質資訊服務網》（ https://aq.epb.taichung.gov.tw/TccgAIR/index.html ）查詢。

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