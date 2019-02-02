台大教授違規兼職最多 周婉窈諷改校訓「沆瀣一氣 諸事大吉」

2019-02-02 16:28

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部昨天下班前上網公布國立大學違法兼職公司獨董的教授名單，在201名違規教授之中，台大68人高居首位，教育部僅以OO來顯示違規教授的名字，使外界無法辨識，遭立委黃國昌痛批教育部包庇違法。而開第一槍踢爆馬政府「黑箱課綱」的台大歷史系教授周婉窈，今天在臉書公開發文譏諷，台大剛過完90週年校慶，不愧為台灣最高學府「凡事第一」，台大是否應該改校訓？把「敦品勵學，愛國愛人」改成「沆瀣一氣，諸事大吉」？

周婉窈表示，這件事是立法委員黃國昌在國會力追的，希望黃委員看了到處〇〇〇的名單，過年不會森77，而過年前這個報導（自由時報），大家可能忙過年，沒有很多人注意到，正中回鍋教長之懷，但不能只有黃國昌一個人7pupu啊，應該讓大家過年時有點談資，所以她也藉機寫點心得，過年時家長可以拿這來教誨看似不會成材的兒女要力爭上游，台灣社會不就是「刑不上大夫，罪不及上等郎」？當了上等郎，就會有官官相護、學學互挺，官學一體，出了事就沒事。而那些守法的台大師生在學校裡則被當成傻瓜。

周婉窈教授的臉書全文如下：

臺大是否該改校訓了？

昨天教育部「趁」大家在忙過年，下班前後悄悄公布各大學違法兼任公司獨董的名單。這份名單很神奇，保護違法者不遺餘力，全力「去識別化」，教授只寫「某〇〇」，公司也〇〇〇，更離譜的還有「A君」、「B君」等君呢！違法者稱「君」，怪怪的，難不成還是「某君子」不成？公司獨董是公開資訊，怎麼變成「個資」了？

這件事是黃國昌委員在國會力追的，希望他看了到處〇〇〇的名單，過年不會森77。

這個報導，我想過年前很少人看到，可能正中回鍋教長之懷，不能只有黃國昌一個人7pupu啊，應該讓大家過年時有點談資，我也藉機寫點心得：

1、台大剛過完90周年慶，不愧為台灣最高學府，凡事第一。大學教授兼公司獨董共400件，201件違法兼職，其中台大68案最多，佔三成四，絕對數目最高。只能說龍頭大學就是冠絕群倫。

2、我想過年時家長可以拿這來教誨看似不會成材的兒女──啊，你們就是要努力啊，要力爭上游阿，你看台灣社會不就是「刑不上大夫，罪不及上等郎」嗎？當了上等郎，就會有官官相護、學學互挺，官學一體，出了事就沒事。千萬不要當小民，出了事誰來保護你的個資，你的隱私呢？

3、台大所謂的校訓是「敦品勵學 愛國愛人」，來自傅斯年校長的演講詞，台大從未正式訂為校訓。其實阿，一個學校就像一個家一樣，很多家庭沒有家訓，卻能教養出好子女，有些世家有家訓，耳提面命之下子孫不肖者多有之。根據研究，傅斯年講的「敦品」，這個「品」字，完全是指社會誠信、學術誠信。您若觀察台大校方，其實最喜歡講的是：「大家都這樣，所以沒事沒事。」這是很務實的，「誠信」門檻實在太高了，況且要教授們示範，不就更難了嗎？而且明明守法的師生在學校是被當成傻瓜的。一個高調、嚴重不符實況的校訓，倒不如改得比較實際可行一點。校訓必須四字連，白話文的「大家都這樣，所以沒事沒事」，若用文言文來講，大概就是「沆瀣一氣 諸事大吉」吧？島嶼大眾喜歡同音字，豬年即將到臨，若在豬年更新校訓如上，不是很潮嗎？也很勵志喔。

4、最後不得不為傅斯年校長講一句話。傅校長是「被神話」，以他的個性一定不爽「被神話」。他一生最「反共」，如果得以從傅園復活，相信也會被一堆親共校友再度氣死。

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