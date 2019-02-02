春節9天怎麼就醫 中彰投醫療院所門診開設上APP快易通

2019-02-02 16:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年農曆春節假期九天，適逢春節是流感疫情高峰期，健保局中區業務指中彰投3縣市共有28家區域級以上醫院，從2月2日至2月17日加開春節類流感特別門診，另有479家合約醫療院所提供春節門診，提醒民眾上可APP「健保快易通」查詢開診院所，台中市衛生局官網「最新消息」也有門診表，可就近看診，提醒不要一味往大醫院急診跑，避免感染風險。

台中市區域級以上醫院在除夕上午，幾乎仍有看診，初一起中山醫學大學附設醫院部分門診包括內外兒骨和神內開設，而部立豐原、台中、慈濟和大甲李綜合、亞大附醫、長安也有部分門診啟動，初三上午大多數醫院也陸續恢復門診，初四則幾乎恢復常，僅部分夜診停診，初九、初十適逢週六日則與以往假日診次相同。

健保署中區業務組指出，中彰投地區除了區域級醫院開診，地區醫院、在地診所也加入春節不打烊行列，2月4日（除夕）西醫診所開診率有4成8；各級醫院開診率7成2，5、6日（初一、二）各級醫院看診率約4成，2月8日（初四）起，多數大型醫院陸續正常看診。

台中市衛生局長曾梓展提醒，今年A型流感流行，春節南來北往、閤家團聚，是疫情的高峰期，流感類流感特別門診於全市3家醫學中心及11家區域醫院，共開設114診次，485家公費流感抗病毒藥劑合約機構於春節期間提供門診服務。另春節區域級以上醫院門診可查詢https://www.health.taichung.gov.tw/1195033/post。

豐原醫院急診室主任林技政表示，春節期間就醫民眾是平常假日2倍，前幾天以流感、急性腸胃炎等症狀居多，後半段假期因前幾天的假期忙碌、遊玩、親友訪視與疾病過程，容易造成慢性疾病急性惡化、或相關疾病併發症的產生，如肺炎、中風等情形就診。

曾梓展提醒，出現有咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀應配戴口罩、就醫，如有呼吸困難、發紺缺氧、胸痛、意識不清等危險徵兆儘速至大醫院就醫，並依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡風險。

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