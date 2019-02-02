過年也要照顧寵物的胃 動保處教你如何買寵物食品

2019-02-02 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕新北動保處今日表示，有許多年菜是家中毛寶貝不能亂吃的，整理幾樣春節寵物食品及食材採購時應注意事項，為守護毛寶貝的健康把關。

新北動保處表示，飼主過年時想為毛寶貝挑選寵物食品時，可以依動物年齡評估適合加菜的罐頭、肉或製品。到寵物店購買飼料時，注意包裝上所標示內容是否完整，詳細觀察外包裝有無確實以「中文標示品名」、「重量」、「主要原料」、「原產地」、「製造及有效日期」等依法須標示事項，避免購買來路不明、未清楚標示之分裝飼料。

新北動保處也提到，在餵食毛寶貝年菜時，若寵物平常都是吃飼料，過年吃到現烹鮮食時，可能出現腸胃不適，因為年菜常含有過多油脂、鈉鉀鹽分，毛寶貝吃了容易消化不良造成腹瀉，高鈉鉀食物對腎臟也是一種負荷，尤其家中有7歲以上的「高齡」毛寶貝，更須格外注意。有些寵物過年期間吃了好吃的鮮食，年後換回飼料時還會挑嘴。

新北動保處表示，甜食等則因加入人工代糖（木糖醇）提升甜度，但反而使血中胰島濃度上升而引發毛寶貝低血糖危機。犬貓對酒精的代謝極差，除了刺激胃腸道外，肝臟代謝酒精後的酸性產物累積造成代謝性酸中毒，出現肌肉顫抖、低血糖、低體溫等症狀，最終死於呼吸抑制。咖啡、茶和巧克力皆含咖啡因、巧克力含有可可鹼，犬貓對可可鹼的新陳代謝很差，容易傷害狗狗的中樞神經系統、心臟及腎臟。一旦家中毛寶貝誤食以上食物，切勿自行處理，請立即將毛寶貝被送往最近的獸醫診療機構診治，以免延誤最佳治療時機。

新北動保處最後提到，長期待在家中的毛寶貝沒有適量外出活動容易有焦慮、不安的情緒反應，毛爸媽可以多跟毛寶貝一起走到戶外，來增進彼此間的默契，提升毛寶貝的社會化程度，也可以避免年假過完後「發福」；另外也呼籲飼主，記得為家中寵物作登記，出門活動時，必須要隨時注意毛寶貝們的動態，減少走失的機會。

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