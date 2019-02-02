拆立委布條改掛自家的惹議 大林鎮公所：依法行政

2019-02-02 15:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮鎮民代表張伊芊等人最近協助立法委員陳明文在鎮內懸掛拜年布條，但昨起全數被大林鎮公所清潔隊拆除，私人土地及廟宇等處也被拆，部分地點今天改掛上大林鎮長簡志偉署名的拜年及政令宣導廣告，質疑是雙重標準；簡志偉今天回應，因鄉親投訴年節各廣告布條亂掛影響市容，保留依法申請的布條，未申請的布條拆除，鎮公所布條為政令宣導，依法可懸掛。

大林鎮民代表張伊芊今天在臉書上貼文，指協助立委陳明文掛上的拜年布條被拆除，即使是掛在私人廟宇及私人土地的布條都被拆，今天看到新鎮長的布條紛紛掛上，認為「不是法的問題，誰可以掛才是重點」，她支持大林走向環保小鎮，若公所政策認為懸掛布條有礙鎮容，又為何要花公帑做布條？所有政策應該一視同仁，選擇性處理會打擊公部門公信力；據了解原本懸掛在安霞宮、紫玄保宮的陳明文拜年布條已被拆，安霞宮內改掛大林鎮公所布條。

簡志偉回應，日前國家清潔週有民眾透過意見信箱陳情，馬路周邊等地有不少小額信貸、借貸、買賣等廣告，影響市容環境，向清潔隊瞭解，依照規定付費申請的布條可合法懸掛，若未申請當廢棄物清除，本週進行清查清除。

簡志偉說，昨天有民眾反映立委拜年布條仍四處懸掛，經查並未向公所申請，因此由清潔隊清除，未因特殊身分或對象等做選擇性處理，請懸掛者依法申請；而依規定政令宣導布條可懸掛，布條上說明農曆初一至初三垃圾停止清運，屬政令宣導布條。

大林鎮公所秘書龔家成說明，依據嘉義縣大林鎮路燈桿懸掛廣告物管理自治條例及廢棄物清理法辦理，懸掛布條廣告物等要向公所申請及繳費，政令宣導則不需繳費；公所處理部分為公有區域，清潔隊員若有拆除到私人土地或廟宇懸掛的布條，應屬個案，請所有權人等向公所反映，會請業管單位說明回覆。

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