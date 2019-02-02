車潮人潮分散 春節連假首日雲林高鐵站行得通

2019-02-02 15:27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今年春節連續假期長達9天，車潮、人潮分散返鄉，今天是春節連續假期首日，雲林高鐵車站暢行無阻，另雲林縣政府配合規劃多條免費接駁路線，歡迎民眾多加利用。

高鐵公司春節疏運自1月31日展開，雲林站增停127班次，其中南下增停56班次、北上71班次，春節期間雲林站班次間距將從1小時縮短為半小時。

雲林站目前每天旅運人次平日為7000人次，假日則有9000人次，預估春節假期旅客會增加3至5成，今天是春節連續假第一天，高鐵雲林車站外交通秩序良好，大受好評。

虎尾分局5組組長許智偉指出，此次春節假期長，人潮、車潮分散返鄉，交通狀況良好，讓大家平安好過年。

雲林縣府紓解春節連續假期高鐵雲林站人潮及交通，市區公車高鐵快捷201路線（高鐵雲林站至雲科大）加開70班次疏運。

另為服務雲林沿海東勢、四湖、台西等鄉鎮的旅外鄉親，春節期間（2/2、2/3、2/10等日期）提供「高鐵雲林站─虎尾大屯─東勢─四湖─台西」免費接駁路線，每天往返共計16班次。詳細營運路線及班次表可上雲林縣政府全球資訊網或洽詢草嶺通運05-5322388。

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