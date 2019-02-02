春節要領紅包看這裡……

2019-02-02 15:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕春節期間，許多民眾喜歡到寺廟走春，祈求新的一年順順利利，廟方也會舉辦一波波活動，年味十足。

雲林縣長張麗善2月4日除夕夜起至2月7日大年初三就會到各地廟宇、教會堂祈福發送福袋，總統蔡英文依慣例預計也將在大年初二到北港朝天宮發紅包，歡迎大家共襄盛舉。

張麗善與縣府團隊發送福袋時間地點如下：2月4日除夕夜間9點在西螺福興宮、夜間11點土庫順安宮、土庫馬光南天宮、土庫順天宮、土庫鳳山寺與民眾守歲夜。

2月5日大年初一，上午8點斗六新興宮、8點半斗六福德宮、9點斗六受天宮、9點半斗六南聖宮、10點斗六福興宮、10點半斗六善修宮、11點斗六南仁寺、11點40分林內圓明禪寺、12點10分林內鄉濟公堂、12點50分莿桐饒平天主堂、下午1點20分莿桐天瑤宮、下午2點虎尾興南宮、下午2點半虎尾新翰宮、下午3點10分大埤廣福宮、下午3點40分大埤三山國王廟、下午4點10分大埤賜福宮、下午4點40分斗南順安宮、下午5點10分斗南小南天福德廟、下午5點50分古坑嘉興宮。

2月6日大年初二，上午8點40分虎尾福安宮、9點10分虎尾德興宮、9點40分虎尾天后宮、10點10分虎尾順天宮、10點40分虎尾福德宮、11點虎尾持法媽祖宮、11點20分崙背天衡宮、11點50分崙背奉天宮、12點20分崙背張天師府、13點二崙德興寺、下午1點30分二崙天后宮、下午2點二崙興國宮、下午2點半二崙國興宮、下午3點西螺朝興宮、下午3點半西螺福天宮、下午4點西螺廣福宮。

2月7日大年初三，上午8點元長鰲峯宮、8點半褒忠萃英宮、9點褒忠馬鳴山鎮安宮、9點半東勢賜安宮、10點10分麥寮拱範宮、10點50分台西五條港安西府、11點半四湖參天宮、12點10分四湖海清宮、下午1點口湖下崙福安宮、下午1點半口湖會水宮、下午2點10分水林通天府、下午2點50分北港鎮安宮、下午3點半北港朝天宮、下午4點北港聖安宮、下午5點中華民國六房媽會、晚間10點40分北港武德宮。

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