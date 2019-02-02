家裡新買代步車 老公卻笑說這台是紙糊的！

2019-02-02 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕有網友近日在臉書分享家裡最近新買一台代步車，但老公卻笑說「這台車是紙糊的！」心生疑惑的她上前打開引擎蓋仔細查看，才發現汽車零件竟然真的是「紙糊的」，精緻的作工讓她又好氣又好笑地感嘆「這是以後要燒的嗎？」

女網友近日在「爆廢公社」PO出數張照片，指最近花5萬牽了一台代步車，老公卻跟她說這台車是紙糊的，她一開始心想，明明就是鐵的，哪裡是紙啊？結果上前仔細查看，才發現機油冷卻器越看越奇怪，拆下來竟然是瓦愣板噴上銀漆，再黏上鐵管所做成。針對網友詢問「車況」，女網友也笑稱「5萬元只能是紙糊的啊！」、「正常行駛，沒什麼大毛病，很好開」，並指自己PO上網只是想讓大家笑一笑，沒有責怪的意思。

該文貼出後引發其他網友議論，紛紛留言表示「這太好笑了吧」、「好仿真的紙紮車」、「這是環保材質你不懂」、「超強水冷排」、「要不要檢查一下引擎室拉桿是不是保麗龍噴的」、「裝飾用，你敢嘴」、「地上地下兩用」等。

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