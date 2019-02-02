還原忠仁忠義兄弟接生過程 助產士：一出生就哇哇大哭生命力旺盛

2019-02-02 14:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕亞洲首對分割成功的連體嬰張忠仁、忠義兄弟，也創下全球第一例三肢坐骨連體嬰2人均存活的世界紀錄，昨天忠仁腦幹出血驟逝，42年前為兄弟倆接生的助產士吳月霞回憶，當年張的媽媽只做一次產檢，陣痛時，丈夫送來時肚子很大、胎兒也很大，她一看就是雙胞胎，聽心音也強而有力，她和助產經驗豐富的婆婆合力接生，過程慢慢為胎兒轉身，順利生產，兩人一生下哭聲宏亮、生命力旺盛，讓人印象非常深刻。

72歲吳月霞說，當年接生時，哥哥忠仁的頭部先出來，接著一隻腳再出來，再出現第二隻腳，但比較大，第3隻腳也跟著出來，最後才是弟弟忠義的身體和頭部出生，她接生多年，第一次看到這種情形，直覺奇怪「怎麼會有兩個身體相連的嬰兒」，兄弟一出生就哇哇大哭，臉色紅潤，生命力強盛。

吳月霞說，後來連絡合作的高雄小兒科診所，送往醫療照顧，小兒科診所醫師的兒子在中山醫專（為現在中山醫學大學附設醫院）照顧，3歲時再轉送台大手術分割，吳月霞後來未再見到兄弟倆，但她一直從媒體報導關注他們，為他們祈福。

吳月霞說，雖然忠仁兄弟是連體嬰，但婆婆是一貫道，接生前為母子倆禱告祈蒃福，加上婆婆經驗豐富，生產順利，過程較慢且謹慎，她說，忠仁突然過世，但從媒體得知，過程沒有遭受太多苦痛，願他一路好走，也希望忠義能堅強，好好照顧龍鳳胎，她會一直關心他們，為他祈福。

吳月霞當年在高雄開設「吳月霞助產士」，目前於台中榮總安寧病房擔任看護，現在回台南過年，她說，接生10年共超過3千多嬰兒，那年正值龍年，每天要接生3、4個，當時12月23日，忠仁兄弟的媽媽是白天陣痛來生產，不久就生產了。

當時中山附醫創辦人周汝川得知在高雄的忠仁兄弟需要醫療協助，承諾免費治療，將兄弟倆接到醫院醫療，由醫師巫堂鎥照顧，後來評估必須做分割手術，送往台大進行。

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