遊子「春節返鄉恐懼症」 心理師7撇步教你見招拆招

2019-02-02 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕今天是春節連假第一天，在外工作的遊子也陸續返鄉過年，但有不少人對於父母、親戚的「問候」感到壓力，甚至出現焦慮、恐懼的情況，被諮商心理師稱為「春節返鄉恐懼症」。對此，諮商心理師胡展誥就提供7撇步，讓大家返鄉過年能見招拆招又不傷和氣。

諮商心理師胡展誥近日在臉書粉專「遇見嘿狗狗-胡展誥心理師」發文表示，「春節返鄉恐懼症」的恐懼來自「長輩與親友之間的比較」與「家庭內長期的衝突再現」；胡展誥對此則提供「2019春節保平安便利貼」7撇步，並建議大家印出放口袋，時時勤複誦，切忌莫暴衝，過年保平安，他也強調「祝福大家農曆新年快樂，9天而已，平安和氣最重要。」

1.不悅耳的話：

不要太認真聽、不要往心裡去。

2. 逼死人的期待：

輕聲回應：嗯、我知道了、謝謝關心。

3. 煩人的比較：

用點頭、微笑，結束這一回合。

4. 停止無效的回應：

減少會讓你們吵架的回應與行動。

5. 停戰不是懦弱：

是為了減少吵架，之後你還得花力氣修復關係。

6. 別想扭曲局面：

如果吵架解釋有用，為何每年舊戲重演？

7. 核心概念：

切記以和為貴，認真，就輸了！

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