春節連假首日開罰！ 屏東查獲7家養豬場違規排廢

2019-02-02 14:15

〔記者李立法／屏東報導〕春節連假首日開罰！屏東縣環保局今天動員稽查人力針對境內56家養豬場進行查核，發現7家分別有偷排廢水及排放水質不佳情形，將依違規情節處以1萬元至6萬元不等罰款，環保局籲請業者勿心存僥倖，環保稽查春節無假期，歡迎民眾檢舉。

今天的稽查行動由環保局長顏幸苑親自帶隊，15名稽查員分赴56家養豬場查核，查獲2家有偷排廢水情形，依法可處6萬元以上2000萬元以下罰款，另有4家廢水處理設施故障及未依規定製作操作紀錄等違規情形，將處以1萬元以上600萬元以下罰鍰，另1家排放水質不佳，已採水送驗，如未符標準最高可處60萬元罰鍰。

環保局長顏幸苑籲請民眾若發現不肖業者有污染環境行為，請協助提供相關事證，或撥打專線（0800-066666或7351928）檢舉，共同維護環境品質。

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