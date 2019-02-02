新營區公所結合善緣 市長夫人親送年菜祝團圓

2019-02-02 14:08

〔記者王涵平／台南報導〕除夕將屆，新營區行善團結合各界善款，今與市長夫人劉育菁親送年菜關懷弱勢家庭、兒童少年緊急生活扶助戶，傳達社會溫暖。

新營區公所辦理歲末年終關懷，每戶1份團圓年菜（內含新加坡沙嗲腩排、麻油猴頭菇、熟蝦、櫻花蝦米糕、佛跳牆、御膳肚心湯、風味布丁共7道菜），價值2500元，總計發放22戶。

劉育菁今偕同新營區公所行善團團長、區長魏文貴與副團長魏芊芸、團員黃鐘德、郭進坤、里長陳登山、里長陳慶章、執行秘書黃淑媛課長，致贈春節團圓年菜及飲料，劉育菁另特別準備燕麥片、益生菌牙膏分送。

魏文貴表示，「在地人關懷在地人」，媒合各項社會善心資源建置新營區行善團平台，以扶助轄區內的弱勢族群，讓社會福利安全網能夠獲得良好成效。此外，為增進民眾防災整備的觀念，發送公所印製的「防災避難整備資訊」。

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