惜福惜食！ 雲縣府呼籲廚餘垃圾減量過好年

2019-02-02 13:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣為防堵非洲豬瘟蔓延，率先全國禁止廚餘養豬，縣府及環保局除預先做好妥善廚餘清除處理規劃，因年節多大魚大肉，籲請縣民惜福惜食，配合瀝水及雜質、分類回收，減量廚餘及垃圾過好年。

雲林縣20鄉鎮市春節垃圾清運時間，斗六市、北港鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉、崙背鄉、褒忠鄉、元長鄉、東勢鄉、虎尾鎮等10鄉鎮自2月5日起停收4天、9日恢復清運。

斗南鎮、四湖鄉自2月5日起停收3天、8日恢復清運；西螺鎮、土庫鎮、大埤鄉自2月5日起停收5天，2月10日恢復清運；口湖鄉停收6天，但2月4日、8日增加清運時間；水林鄉3日、5日、6日、7日、9日、10日停收，2月11日恢復清運；台西鄉停收3日、5日、6日、8日、10日。麥寮鄉僅停收2月5日一天，其餘時間正常清運。

雲林縣環保局呼籲大家配合並參考春節垃圾清運時間表，或向所在地公所洽詢。

環保局報案專線0800-556003及雲林縣廢棄物清理公會理事長服務電話0932-554033，如有需要可利用。

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