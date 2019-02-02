小年夜前夕 老五老志工現做1500份年菜給弱勢與獨老圍爐

2019-02-02 13:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕老五老基金會每年為獨居和弱勢長輩發送年菜活動邁入第13年，今天小年夜前夕號召全台近900位志工及160台汽車，將新鮮現做、熱呼呼的幸福年菜接力送給1500位長輩，愛心遍及雙北、新竹、台中及投彰雲縣市，享受溫暖金豬年。

老五老今天同步動員旗下各站送年菜，北屯站邀請湄南河泰式料理庭園餐廳為獨居長輩新鮮現做幸福年菜共100份，一大早社工、志工就在現場協助盛裝打菜包裝，接著用人龍接力方式傳送年菜上車，23台送年菜專車出發前往長輩家中。這次還有全家志工，父母帶著3歲不到的孩子一起出來服務獨居長輩，讓長輩在年關將近時也感受到社會大眾的關懷。

79歲的獨居賴爺爺今年是第10年接受年菜的關懷，他行動不便、視力差，三餐、如廁皆需他人協助。賴爺爺說，小時候過年都好熱鬧全家人團圓在一起，但隨著年紀增長，兄弟姊妹各組家庭，能聚在一起的機會真的很少，每到年終就很期待老五老送年菜，有很多志工一起熱鬧拜年，基金會送他紅包，他也回贈志工贈小紅，非常開心。

徐爺爺則是3、40年的打版老師傅，以前想要吃什麼或用什麼都會騎著打檔車去買，總是樂於接受新的事物與訊息，70歲的他近年疾病纏身，難獨自外出，日常餐食需居家服務員協助代買，他說常常只能坐在客廳望著窗外人來人往或看著電視，今天志工帶來年菜和拜年，感受喜氣與關愛。

老五老基金會董事長、台灣老年醫學會理事長林正介表示，老人面臨最大的問題失能與獨居，感謝各界給予弱勢長輩的愛心與關懷，也提醒年節長達9天，子女能多陪伴父母，也能多關心厝邊的獨居長者；老五老督導吳玉佩也說除了送年菜有年年魚、黃金鮮雞等五菜一湯一飯，也致贈200元紅包、為長輩貼春聯，提前圍爐。

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