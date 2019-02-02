內埤海灘5年70人溺死？ 原來是告示牌被惡搞

2019-02-02 13:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮內埤海灘，由東北角風景區管理處設立的溺水件數及死亡人數告示牌，其中近5年死亡人數的欄位，疑似被民眾惡搞，改為70人，當地民眾撞見直呼誇張；宜蘭縣消防局長徐松奕聽聞，也驚呼怎麼可能？這數字嚇死人！近5年當地溺水死亡人數頂多10人；東北角風景區管理處呼籲遊客別惡作劇，將保留法律追訴權，也已派人將告示改正。

南方澳內埤海灘，外海有深藏暗溝，最深上百公尺，容易形成反捲流，去年暑假不少遊客到此戲水喪命，溺水意外頻傳，東北角風景區管理處也在岸邊設立告示牌，呼籲遊客別下水，並公告近5年溺水件數與溺水死亡人數，藉此提醒遊客注意自身安全。

不料，今日上午有當地人經過告示牌，赫然發現告示牌上近5年死亡人數被人竄改為70人，直呼也太誇張，如此會重創內埤的觀光形象；徐松奕聽聞，驚呼「怎麼可能？嚇死人！」當地除去年死亡人數較多外，前幾年1年頂多1至2人溺水死亡，70人這個數字會誤導視聽。

東北角風景區管理處長陳美秀指出，已派人前往調整告示牌，也呼籲民眾別亂竄改告示牌的告示內容，如被查獲，東北角將保留法律追訴權。

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