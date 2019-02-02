桃機啟用16台X光機檢查 陳吉仲視察防疫

2019-02-02 12:48

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為防堵非洲豬瘟於境外，桃園機場上午10時起全面啟用16台X光機執行中港澳旅客手提行李防疫檢查，農委會主委陳吉仲上午親自前往桃園國際機場第一航廈視察檢查作業情形，也親自向旅客宣導防疫相關法令規定，陳吉仲對於大幅縮短檢查時間表示肯定，並感謝桃園機場第一線工作同仁辛勞。

陳吉仲表示，隨著X光機的啟用，加上航警局、防檢局、關務署及移民署同仁的協助，在手提行李的檢查上速度更快了，透過X光機的掃描檢查更精準，並查獲多件違規肉品，不但達成百分之百的防疫，更加快檢查速度。

陳吉仲說，16台X光機上線執行旅客手提行李檢查相當有效率，每位旅客平均不到15秒的時間就能完成檢查，即便加上尖峰時段的人潮，從排隊到完成檢查大約不到1分半的時間，不僅旅客方便，更能達到疫區旅客手提行李檢查百分百。

陳吉仲指出，百分百手提行李檢查的作業其實也是幫助旅客，因為X光機檢查站主要是宣導與檢查，在檢查站棄置違規肉品不需罰款，等於是幫旅客省了新台幣20萬元，短短10秒鐘的檢查時間，卻可省下一大筆錢，相當划算。

來自澳門的旅客陳先生，帶著老婆及兩名小孩一起入境，經過X光機後，被要求開行李箱檢查，陳吉仲也利用機會向他們宣導防疫規定。陳姓夫妻對於防疫檢查覺得「一點都不會不方便」，認為防疫是很重要的工作，檢查過程很快，檢查人員也都很客氣有禮，讓他們對台灣留下很好的印象。

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