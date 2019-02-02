視察蘇澳交控中心 林佳龍：車流順暢是宣導有做好

2019-02-02 12:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］交通部長林佳龍今日上午前往公路總局四工處交控中心視察，他受訪時指出，上午國5與蘇花改交通大致順暢，這表示宣導有做好，加上用路人有2天時間返鄉，可以避開尖峰時段，也希望民眾未來出遊時，多掌握交通部提供的交通資訊。

林佳龍說，春節是9天連假，返鄉人潮會很多，交通疏運交通部有做好規劃，用路人可以多掌握資訊，藉此維持交通順暢，他也指出，國道5號到蘇花改，這幾年返鄉人潮特別多，包含出遊旅遊人潮，負荷量大，相對於台灣西側，塞車情況更嚴重，但這幾年已逐步大幅改善。

林佳龍說，還是呼籲民眾出遊，能掌握交通部提供的資訊，早上國5、蘇花改車流順暢，可能是因宣導做得好，加上除夕是在連假第3天，用路人可以分流，選擇不是尖峰時間返鄉，間接讓道路交通壓力減輕。

四區工程處指出，今日上午蘇花改5點至8點間車流最多，南下每小時達800多輛次，但已逐步減少，今日最大的車流已過，未來要等到初一出遊人潮增加，蘇花改才有可能再湧現車潮，呼籲用路人注意。

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