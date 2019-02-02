池上農地變停車場 農曆年前開罰20萬元

2019-02-02 12:54

［記者王秀亭／台東報導］池上鄉台九省道旁一處通往伯朗大道的農地再度鋪上碎石，疑是自行車出租業者為了迎接春節連假商機，欲作停車場使用，因違反農地農用，台東縣政府地政處在農曆年節前，對該業者開罰20萬元，並令限期改善。

池上鄉近年來因伯朗大道、金城武樹帶動旅遊人潮，許多遊客喜歡騎著自行車漫遊文化景觀區，欣賞稻田美景，景觀區周邊的自行車出租業蓬勃，大批旅遊人潮衍生停車問題，業者遂將農田變停車場，因違反農地農用，遭台東縣政府開罰後，遏止類似情事。

今年初，通往伯朗大道路旁的一處農地再度鋪設碎石，欲作停車場使用，經民眾檢舉，縣府地政處實地會勘後，認為明顯非農地農用，違反區域計畫法，由於此次已是該業者第三度違反農地農用，在農曆年節前開罰20萬元。

地政處表示，因有少數業者將農地違規鋪設碎石作為停車場使用，除有安全疑慮，亦破壞當地農業生產及自然生態資源，會持續強力要求受罰業者限期恢復農業使用，業者若未遵守在限期內恢復農用，將連續開罰。

地政處呼籲民眾依規定合法使用土地，台東縣政府已組成聯合稽查小組，積極巡查取締各類違反土地使用情形並輔導合法化，縣府將會持續加強取締違法業者。

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