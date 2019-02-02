甘霖辦圍爐僅募3成辦不成 盼愛心助辦春酒

2019-02-02 12:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕曉明基金會啟動「幸福年菜送到家」服務，動員上百名志工，將年菜及物資送給3百名獨居長輩、身心障礙者及弱勢家庭，在過年時享受年菜，但礙於經濟不景氣及社會資源有限情形，甘霖基金為服務的長輩和身心障礙者舉辦了7年的圍爐，卻僅募款到三成、僅三萬，導致辦不成，只能計劃延至3月23日改喝春酒，盼民眾也能發揮愛心。

甘霖基舉行圍爐活動要在年前席開20桌，讓近2百位獨居長輩和身障者圍爐要募款10萬，只募到3萬元，甘霖基金會林錦雪執行長說，每年非常珍惜圍爐時看到長輩笑容．因為每年都有長輩離世，可能是生命最後一次圍爐，希望年後還可以為他們舉辦一場團圓活動，盼各界能慷慨解囊，滿足長輩們心中的一個平凡而微小的願望。

林錦雪說，像基金會服務的78歲李爺爺，因退化性關節炎，行動困難，平時還需要照顧患有小兒麻痺的奶奶，奶奶因代謝系統失調，腫脹異常的小腿，讓她連起身上廁所都很困難，日常活動範圍幾乎都在房間內，每年年終總是期待圍爐活動，今年無法舉辦就很失望，希望年後喝春酒方式讓他們與外界互動，與朋友聊天，迎接新一年。

曉明基金會執行長黃淑貞表示，接受居家服務的獨居長輩及身障者，大部份都受限於經濟弱勢、身體功能的障礙或退化，過年期間許多商家及市場都未營業，

政府所提供的送餐服務也暫停配送，對弱勢者來說餐食就成了最大問題，且考量今年入冬濕冷及長達九天的假期，希望透過活動帶給弱勢者一個溫暖的春節假期。

年菜亦考慮到不同飲食者的需求，特別準備葷、素二種年菜，葷菜色包含櫻花蝦米糕、東坡肉、黑蒜雞湯等，另外還為特境及弱勢家庭中的小朋友特別準備炸雞塊，也募集來水果、餅乾、飲料等一併送到弱勢者，另也準備春聯，讓志工為長者貼上春聯，溫暖熱鬧過年。

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