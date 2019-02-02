過年來港口宮拚手氣 擲聖筊拚轎車、金媽祖

2019-02-02 12:41

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣東石鄉笨港口港口宮以媽祖信仰聞名，農曆春節舉辦擲聖筊拚轎車、金媽祖比賽，初一至初五每天比賽，統計擲出最多聖筊的參賽者，可獲得市價80多萬元的轎車等大獎，每天還有擲聖筊拚純金媽祖的比賽，讓民眾在春節期間拚手氣、獲大獎。

港口宮主委張萬傳今天說，民眾添香油錢1000元，可參加擲聖筊拚轎車活動，獎項有70萬元轎車、60萬元轎車、3輛機車、2台液晶電視，初一至初五每天早上8點到下午5點擲筊，每天會統計擲出6聖筊以上的參賽者，比賽完後依擲出聖筊杯數排名獲獎。

民眾添100元香油錢，可參加擲聖筊拚金媽祖活動，每天有一尊約一兩多重，價值約6萬元的金媽祖，由當日擲出最多聖筊者獲得。

張萬傳說，港口宮除夕夜辦開廟門搶頭香活動，初一奉請媽祖過平安橋後開放民眾過橋祈福，初一至初五有免費吃平安圓、平安龜活動，還有卡拉OK無限歡唱、摸金牛、街頭藝人、舞獅、國樂、舞蹈等表演節目。

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