要搶要快！除夕夜到南方澳金媽祖參拜 限量豬年「錢母」送給你

2019-02-02 11:50

〔記者張議晨／宜蘭報導〕供奉金媽祖的南方澳南天宮，今年打造3000枚豬年紀念金幣，除夕當晚11點開完廟門後，開放民眾索取，發完為止。

南天宮香火鼎盛，以供奉「金媽祖」聞名全台，廟方為迎接新年，過去每年發放100元紅包「錢母」，但考量紀念幣保存較久，意義深厚，從兔年起改發行生肖紀念幣，至今年已邁入第8年。

豬年紀念金幣，正面有「金豬報喜」字樣，背面則有金媽祖肖像，因每年紀念幣顏色討喜，又富吉祥味，每年除夕夜當晚開放領取後，不到半小時就被信眾搶光光。

南天宮管理委員會秘書林秋池指出，2月4日除夕夜當晚11點開廟門後，民眾只要在當晚從1樓至3樓逐層向媽祖拜年，隨即可以領取1枚紀念幣。

南天宮生肖紀念幣預計發行一輪共12年，直到虎年結束，讓民眾湊齊12生肖。林秋池說，紀念幣可當作「錢母」，也可在香爐上過爐保佑平安。

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