春節連假 台東多家醫療診所有看診

2019-02-02 11:48

［記者王秀亭／台東報導］今年農曆春節連假長達9天，台東幅員狹長，就醫不便，台東縣衛生局表示，除夕至初五除台東聖母醫院無急診，其餘6家醫院及大武衛生所24小時急診不打烊，門診部分，關山慈濟醫院同樣不休息，台東基督教醫院除夕（2月4日）上午、台東馬偕醫院初二（2月6日）上午，初三（2月7日）上午台北榮民總院台東分院皆有門診服務，初四（2月8日）起大部分醫院正常看診。

縣衛生局統整全縣醫療院所春節期間看診狀況，縣內7間醫院中，關山慈濟醫院今年門診不停休，今天下午起陸續有腎臟內科、風濕免疫科、婦產科、神經科、骨科門診，台東市區醫院除夕上午僅台東基督教醫院有內、家醫、外、泌尿及兒科門診，東馬初二上午開設耳鼻喉及兒科門診，衛福部台東醫院、成功分院及台東馬偕醫院初四即恢復正常門診，東基則恢復部分門診，北榮台東分院除初三上午、初四下午有內科門診，台東聖母醫院過年期間不看診。

縣內診所部分，台東市東和外科診所自除夕至初五全天提供門診、關山鎮東興關山診所除夕至初五上、下午皆有門診，池上鄉周健文診所除夕至初五每天上午有門診，其餘診所除夕上午僅部分看診，自除夕下午起至初三大部分診所休診，初四部分診所恢復正常門診。

扛起蘭嶼、綠島春節醫療重任的蘭嶼鄉、綠島鄉衛生所春節期間皆提供上、下午及晚間門診，成功鎮衛生所2月4至6日上午也有提供門診。

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