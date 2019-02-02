崗山之眼大年初一重新開園 立委爭取鄰近9區半價優惠

2019-02-02 11:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄首座天空廊道「崗山之眼」園區，歷經封園整修後，將於5日（農曆大年初一）重新開園，立委邱志偉向高市觀光局呼籲，除了岡山和燕巢兩區居民免費與春節特別優惠外，應從長計議，提供園區鄰近9區居民門票半價優待。

去年12月初，高市觀光局為提升崗山之眼園區遊憩品質及安全，耗費1700萬，封園2個月進行整修工程，工程涵蓋兩大項目，將道路兩旁水溝加蓋，提升行車安全，並改善園區排水設施，避免邊坡受損，並同時加強綠美化，預計5日完工開放。

針對崗山之眼重新開放，邱志偉表示，崗山之眼1.3億的興建經費中，有近8000萬的中央補助是他在進行多次質詢、會勘及協調後才得以爭取到位，是他辛苦的結晶，更是北高雄的驕傲；高市觀光局此次特別邀請知名女星張琍敏拍攝MV代言，並於春節期間（初一至初六）提供每天前88名入園遊客免費優惠，一連串的行銷手法，無疑是要為園區創造人潮，但觀光局應從長計議，不該忽略在地居民感受。

目前園區僅針對岡山和燕巢兩區居民提供免費優惠，但鄰近9區（包含橋頭、梓官、彌陀、永安、路竹、湖內、茄萣、阿蓮、田寮）卻無任何優惠，邱志偉認為，觀光局若能為北高雄居民提供半價優惠，將提供在地居民更多誘因參訪園區，除了讓人潮能夠絡繹不絕，更能創造在地光榮感。

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