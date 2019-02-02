連假首日國道暢通 這些「地雷段」上午車多

2019-02-02 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕終於放假了！今天是農曆新年9天連假首日，交通部高速公路局表示，目前國道全線暢通，不過國道1號楊梅到新竹系統、彰化系統到埔鹽系統等路段，中午前將出現車多狀況，但應不致塞車。

高公局預估，今天國道南下車潮預計將有62百萬車公里，雙向車流量總延車公里將達到110百萬車公里，是平日87百萬車公里的1.3倍，目前看來，上半天出現南下車潮高峰的機率較高，提醒欲駕車行駛國道南下的民眾可改成下午上國道，路況會比上午好。

高公局指出，由於返鄉潮夾雜出遊車潮，今天南下方向車流尖峰將出現在上半天近中午時，午後會明顯紓解，建議民眾可選擇在下午出發南下。且因除夕在連假第3日，南下返鄉車潮可由昨、今、明等3天分散，預估今天還不會出現大範圍塞車，僅瓶頸路段較容易壅塞。

對於春節國道疏運，高速公路局提醒，除夕至初二均以南下車流為主，初二交通量最大，建議南下方向儘量利用下午時段出發；初三至初六則以北返為主，並以初四交通量最大，北上方向儘量利用上午時段出發。

高公局並表示，尖峰時段與路段已規劃4條長途替代道路，包含利用台9線替代國5、台63線替代國6、台61線替代國1、國三3等，有信心國道車流順暢度能較去年更好。

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