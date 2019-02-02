找總統拿福袋討喜氣 小英春節參香行程看這裡！

2019-02-02 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕長達9天的春節假期已在今日展開，除了民眾紛紛排妥出遊行程外，總統蔡英文也公布春節行事曆，將在初一至初四走訪全台廟宇參香，與民眾互動。

蔡英文今透過LINE群組，對外宣布春節參香行程，「過年期間我會南北走透透，歡迎鄉親們來找我拿福袋，分享喜氣！」

天氣風險公司總經理彭啟明指出，今天是農曆春節9天連假的第一天，各地天氣大致穩定，白天晴朗溫暖，為多雲或晴的天氣。除夕至年初一（4、5日）鋒面通過，後續又有華南雲雨帶水氣移入，各地雲量偏多，普遍有短暫陣雨機率。年初二（6日）水氣減少，各地天氣又將恢復穩定，這樣的天氣將可望持續至年初四（8日）。年初五、六（9、10日）新一波東北季風季風增強，北部、東北部及東半部等迎風面地區再轉有短暫陣雨。

初一（2/5週二）：

10:00~10:30：台北市覺修宮

11:00~11:45：台北市指南宮

13:30~14:15：新北市義天宮

14:50~15:35：桃園市三元宮

16:30~17:15：新竹市財神廟

初二（2/6週三）：

10:15~11:00：雲林縣朝天宮

11:15~12:00：嘉義縣奉天宮

13:45~14:30：嘉義市文財殿

15:30~16:15：台南市慶安宮

17:00~17:45：高雄市關帝廟

初三（2/7週四）：

09:30~10:15：屏東縣福安宮

10:30~11:00：屏東縣德隆宮

14:00~14:45：彰化縣天后宮

16:00~16:45：南投縣恆吉宮

初四（2/8週五）：

10:00~10:45：台中市鎮瀾宮

11:20~12:05：苗栗縣拱天宮

14:10~14:55：新竹縣義民廟

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/