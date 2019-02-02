春節連假首日 國5、蘇花改上午順暢

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕今天是春節連假首日，國道5號、蘇花改南北雙向車流順暢，國5雙向平均時速約70至80公里；蘇花改部分，四工處交控中心指出，蘇花改於上午5點至8點車流量較多，8點以後車流量已有明顯趨緩，但整體交通仍屬順暢。
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