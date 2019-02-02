春節連假開始 桃園機場旅運量再創新高

2019-02-02 10:08

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕今天是春節連續假期第一天，許多民眾選擇出國度假，加上返鄉過年旅客，讓今日桃園機場運量突破15萬人次，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報統計，預估今天入出境旅客人數達15萬1000餘人，其中入境71689人、出境73981人以及轉機過境6068人。

今天清晨出境尖峰時刻，桃園機場準備搭機出國旅客雖然眾多，因利用自動報到與自動通關的旅客愈來愈多，加上安檢線全開，讓通關過程比往年來得快速順暢，從報到、安檢、證照查驗等程序進入到管制區內候機所需時間約半小時，許多旅客都覺得相當順暢。

另外，桃園機場第一、二航廈增加16部Ｘ光機已全數安裝完畢，今天開始執行中港澳入境旅客手提行李X光機百分之百檢查，提醒自中港澳入境旅客必須經過X光機檢查後才能繼續通關入境，自非疫區入境旅客在下機後則由航空公司地勤人員發放識別卡，持識別卡不用受檢可逕自通關入境。

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