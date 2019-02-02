基隆情人湖公園「公雞、母雞」穿新裝 和平島公園滿額抽福袋

2019-02-02 09:34

〔記者林欣漢／基隆報導〕迎接春節到來，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）近期完成情人湖公園基隆意象粉刷工程，讓民眾詬病已久的褪色「公雞、母雞」公共藝術穿上新裝，遊客耳目一新。

位於情人湖的「公雞、母雞」公共藝術，是10幾年前已故市長許財利任內製作，構想源於「金雞年」，依循基隆的古名「雞籠」做了「金雞下蛋」，上有雞、下有籠，籠內有顆大金蛋，但是，市民對該公共藝術反映不一，還有人質疑雞蛋怎麼會比公雞、母雞大，笑說是「恐龍蛋」，加上長年風吹雨淋，破舊落漆，地方一直要求盡速修復或移走。

北觀處表示，此次以尖葉楓、細葉山茶、瀕臨滅絕的維管束植物施丁草等情人湖在地植物，為「公雞、母雞」穿上新裝，呈現在地性，也讓褪色的「公雞、母雞」再次展現奕奕精神。

另外，和平島公園去年底推出雷達站咖啡、藍石謐境與樂品喜塘3處室內用餐空間之後，推出外帶小棧，分別為遊客中心1樓外「點點營地」的炸物車及潛艇堡車，以及遊客中心2樓大露臺的「珊瑚漫食」和風料理，園區內並規劃用餐區，讓遊客可以一邊欣賞美景，一邊品嘗美食。

迎接春節假期，和平島公園推出滿額抽獎送好禮活動，在遊客中心1樓消費累積滿1500元可參加抽獎，有機會獲得價值超過3000元的福袋，2月5日至10日（初一至初六）提供和一路停車場至和平島公園的免費接駁專車，歡迎遊客前往走春，漫步欣賞海天一色的自然美景，再到漁市大街品嘗基隆在地海鮮滋味。

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