阿哲市長獻給自由時報讀者「賀歲片」 哪裡行春拿紅包看這！

2019-02-02 09:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲上任後的第1個農曆新年過年，將到10多家寺廟祈福參拜及發送小紅包，他今（2）日為本報全國讀者獻上首支「賀歲片」，祝福大家新的1年，有又好又漂亮的開始！

黃偉哲表示，春節9天假期，台南提供交通服務與市民服務不打烊，他本人也不打烊，歡迎大家來台南行春之外，平日也常來作客，台南「好吃、好玩、不會好無聊 」。

市府規劃今年農曆新春活動共57項活動，民間各界舉辦共24項活動，好玩有趣、又富有年味，統整放在「2019台南行春」網站已經上線，方便民眾依日期、活動類型、區域、場館（景點）查詢利用。

市長春節參拜祈福暨發送小紅包行程如下：

2月3日（小年夜）11:15-11:25，新化朝天宮。

2月4日（除夕）09:00-09:10，中西區祀典武廟；09:20-09:30，東區南天府；21:40-22:20，中西區天壇；22:30-23:00，北區開基玉皇宮；23:40-00:30，安南區鹿耳門天后宮。

2月5日（初一）11:10-11:20，南區灣里萬年殿；11:25-11:35，南區喜樹萬皇宮皇；11:45-11:55，南區鯤鯓龍山。

2月6日（初二）15:30-16:00，西港慶安宮（陪同蔡英文總統發紅包）。

2月7日（初三）11:20-11:30，楠西北極殿；11:45-11:55，玉井北極殿。

2月8日（初四）10:40-10:50，東山崁頭山孚佑宮；11:10-11:20，白河崁頂福安宮。

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