星雲大師一筆字特展 入口綵帶垂掛筆林

2019-02-02 08:53

〔記者方志賢／高雄報導〕佛光緣美術館高雄館即日起推出星雲大師一筆字書法特展2019新春「墨寶與吉祥秊系列」，展期至4月7日，展場入口用千條紅綵帶垂掛筆林，宛如春雨降臨，壁面還有星雲大師墨寶祝福大家豬年順遂「諸事吉祥」。

妙仲師父表示，一年中最重要的節慶就是春節，承襲傳統的習俗與節慶，星雲大師希望以一筆字，和大眾結緣，並與文化藝術更緊密相連。

妙仲師父說，這次推出的新春「墨寶與吉祥秊系列」，適逢生肖屬豬，大師就以「諸事吉祥」，祝福各方一切順遂，而春降甘霖，也寓意大地回春，所以展場的設計主軸，春雨貴如油，比喻大師筆墨如春雨珍貴，在萬物復甦的時刻，潤澤眾生。

展場以黑、金、灰色設計為主，菩提葉鐵件為骨，網狀為身，以流暢的動線與空間引領大家逐一欣賞作品。展區分為墨寶區、墨寶動畫區、拓印區、與大師對話互動區、影音區、抄法語區等，走一趟佛光山南屏別院6樓佛光緣美術館高雄館參觀，來一場身心靈的洗禮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/