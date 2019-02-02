花蓮走春過年 林管處轄內景點僅除夕休園

2019-02-02 08:42

［記者王峻祺／花蓮報導］春節9天連假，花蓮林區管理處轄內多個園區、步道及景點，除除夕休園外，幾乎都不打烊，力邀民眾走春，欣賞戶外美景；另外，位於吉安鄉的古蹟慶修院，初一至初五則提供限量開運金及金帶御札；壽豐鄉的海洋公園，也推出「童叟無料」優惠方案，幼兒、長輩皆免費入園，讓民眾連假到花蓮，天天有處去。

花蓮林管處迎接農曆春節連假，轄屬的池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區及大農大富平地森林園區，僅除夕2月4日休園外，春節連續假期均不打烊，每日上午8時至下午5時開放遊客參觀；玉里野生動物保護區的瑞穗生態教育館除夕至年初二休館，年初三起開放參觀。

花蓮林管處表示，2月5日（年初一）起，遊客只要到池南遊樂區、林田山園區、大農大富園區及瑞穗生態教育館，與吉祥物合照，集滿4種不同吉祥物後，在現場臉書打卡、附上一句與森林有關的吉祥話，並到「花蓮林區管理處」Facebook粉絲專頁按讚，就可兌換限量台灣原生動物造型木製鑰匙圈。

其中，位於壽豐鄉的池南遊樂區還加碼活動，2月5日起一連6天推出「春節競賽拼搏抽大獎」及「熊熊飢餓遊戲」，民眾在園區找出指定吉祥物，就有機會參加抽獎。

保留濃濃日本神社風情的花蓮縣定古蹟吉安慶修院，今年除夕休館外，連假期間也均對外開放，農曆初一至初五，每天都有200份開運金及金帶御札供民眾索取；另外，海洋公園2日至10日間，推出「童叟無料」優惠，6歲以下、60歲以上者，憑附生日及照片的身份證件可免費入園，設籍宜花東、身分證字號開頭為G、U、V的民眾，也享優惠票價390元。

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