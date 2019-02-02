春節旅遊注意！嘉南高屏空氣品質差 4測站飆紅害

2019-02-02 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕隨著東北季風減弱，今天各地天氣漸趨穩定，不過這也造成擴散條件不佳，易導致污染物累積，截至今天上午9時止，已有4測站達「紅害」等級，另有15測站亮橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午19時止，全台已有15測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，全數集中在嘉南高屏地區，此外，還有大寮、林園、復興及屏東（琉球）等4測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，北部空品區、馬祖及金門為「普通」等級，桃園地區受背風渦漩影響，短時間可能達「橘色提醒」等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南及高屏空品區因風速偏弱，局部地區短時間可能達「紅色警示」等級。

環保署表示，大寮、林園、復興及屏東的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；嘉南高屏地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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