今明回暖高溫上看30度 除夕轉濕涼、低溫剩14度

2019-02-02 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕今晨冷空氣減弱，各地氣溫明顯回升，氣象專家彭啟明表示，今明兩天白天溫暖，西半部高溫有機會衝破30度，除夕及初一受東北季風影響，北台灣轉濕涼，低溫只剩14、15度。

天氣風險公司總經理彭啟明剛剛在臉書PO文指出，今天是農曆春節9天連假的第一天，各地天氣大致穩定，白天晴朗溫暖，為多雲或晴的天氣，一直要到明天入夜後鋒面系統逐漸接近，中北部及東北部的降雨機率才會逐漸提高，陸續轉為有短暫陣雨天氣。

彭啟明進一步表示，除夕至年初一（4、5日）鋒面通過，後續又有華南雲雨帶水氣移入，各地雲量偏多，普遍有短暫陣雨機率，雨勢越往北越大，南部降雨機率相對較低，不過均仍有降雨機率。

彭啟明指出，年初二（6日）水氣減少，各地天氣又將恢復穩定，這樣的天氣將可望持續至年初四（8日），年初五、六（9、10日）新一波東北季風季風增強，北部、東北部及東半部等迎風面地區再轉有短暫陣雨。

彭啟明說，整體看來，接下來的天氣型態已慢慢呈現典型的初春天氣型態，如諺語「春天後母面」所說，天氣系統變化相當快速，提醒民眾宜適時更換衣物，外出可視情況攜帶雨具。

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