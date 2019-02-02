墾丁觀光業最低迷一年 飯店20年送暖堅持不斷

2019-02-02 08:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁福華飯店進入20年歷史的「關懷獨居與清寒家庭」活動，雖然觀光業面臨最慘澹一年，業者仍咬緊牙關為長輩們「加碼」，更安排「財神報喜」橋段，業者強調「越是辛苦時刻，越不能忘記這群弱勢！」

飯店女職員穿著厚重的財神裝及宮女裝扮，敲著響板、拿著象徵吉祥的金元寶，邊唱逗趣招財祝賀歌曲，進入獨居長者家中賀節，希望帶給老人家心靈上愉悅，家裡難得熱鬧的長者們，大都被逗的笑顏逐開，感受到年節氣氛。

業者關懷對象都是60到80歲等多位長者，有的是長年獨居，有的子女無力照料或生病需要照顧，因年紀大，工作機會少，加上經濟壓力沈重，每年都造冊列入關懷。

業者張積光表示，歲末年終的氣氛容易讓獨居長者傷感，飯店業績雖然不如幾年前，但每年總在這時關懷獨居長者，今年也沒想過中斷，近年加入娛樂表演稍解老人家的寂寞，打開他們陰鬱的心房，希望送暖活動能喚起更多企業及商家熱情，一起關心當地需要幫忙的弱勢族群。

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