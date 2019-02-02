心智障礙者樂揮毫 喜迎己亥金豬年

2019-02-02 01:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕農曆新年將至，為了讓社區心智障礙朋友也能沾染過年氣息，第一社福舉辦畫春聯賀新年活動，邀請三重五華日間照顧服務中心服務對象社區長輩一起參與，一筆一畫地畫出新年新希望，畫出內心的想像。

第一社福表示，為了畫春聯，三重五華日間照顧服務中心的學員勤練著超過2個月，在山水畫課程老師趙美燕指導下，完成了多款「金豬報喜迎新年」的春聯作品，成品除了能送給中心友善夥伴，達到敦親睦鄰的效果，也提供心智障者與社區長輩互動機會，鼓勵他們向他人或長輩說出祝福語，讓大眾更認識心智障礙者特性。

趙美燕在三重五華任教近3年的時間，看到五華服務對象的進步與認真，讓她非常有感觸。看著服務對象從聽不懂指令的亂畫，到現在能服從老師的指令畫出雛型，再藉由老師的「塑型」後，完成作品，是非常不容易的，他也希望可以帶服務對象透過繪畫的過程，發展屬於自己的技能與成就。

其中，日照班的小祺是位重度智能障礙的孩子，平時上課容易分心，甚至不想上課或遲到，但就特別喜歡音樂課跟山水畫課，每到上課早早就穿上圍裙等著，也能乖乖跟著老師一個口令一個動作操作，也很期待每次站在台前跟大家介紹自己的作品，無形中進步不少。

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