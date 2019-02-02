春節連假冷暖交替頻繁 氣象局2張圖秒懂天氣變化！

2019-02-02 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節即將來臨，今天（2日）是春節連假首日，隨著大陸冷氣團減弱，天氣也明顯回暖。氣象局也在官方臉書「報天氣 - 中央氣象局」分享兩張圖，讓民眾輕鬆掌握9天連假的天氣狀況。

「春節連假期間天氣變化速度快且冷暖交替頻繁，請留意最新氣象資訊適時調整穿著」氣象局表示，今天明顯回暖，各地高溫都在23、24度以上，西半部更可以來到26至28度，不過各地清晨仍偏涼，早晚溫差大，明天（3日小年夜）各地大多仍維持多雲到晴的天氣，白天高溫會持續回升2、3度左右，普遍都相當舒適溫暖。

氣象局說，下週一、下週二（4日除夕、5日初一）天氣將有明顯轉變，受鋒面通過及東北季風增強影響，除了北部及東半部有短暫陣雨外，中南部及澎湖、金門、馬祖也會有局部短暫陣雨；溫度方面，低溫和這幾天相比變化不大，不過高溫部分又會明顯下降，北台灣約在20、21度左右，中南部及花東約23到26度。

氣象局指出，下週三至下週五（6日初二至8日初四）隨著東北季風減弱，各地又會再度回到白天舒適溫暖，日夜溫差大的天氣型態，除東半部仍有局部短暫雨外，西半部將轉為多雲到晴的天氣；9日至11日（初五至初七）另一波東北季風南下，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部為多雲到晴的天氣。

氣象局也提醒，3日、4日及6日至8日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，另外4日、5日東北季風影響期間沿海及離島風力偏強，請民眾行車要注意路況

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