搭軍機回家過年！ 金門首批214人到家了

2019-02-01 23:10

〔記者吳正庭／金門報導〕國防部今天出動軍機，啟動第一批春節疏運金門旅台鄉親返金作業，主要對象是金門籍在台軍人及軍眷，總計出動C-130運輸機5架次、載運214人。金門縣長楊鎮浯也到機場關切疏運狀況，指示所屬作好接待服務。

台、金春節疏運計畫1月31日正式啟動，今天陸續開始出現返金人潮，在國防部協助下，金門旅台軍人及軍眷分批自台灣搭機返回金門，也包括春節留守金門無法返台軍人眷屬。縣府觀光處長丁健剛前到場迎接，代表縣府贈送喜氣吊飾及燈籠、拜早年，縣長楊鎮浯稍後也到場關切，要求所屬加強後續公車接送鄉親的服務。

觀光處說，縣府與金門航空站聯合舉辦「春節返鄉迎接活動」，明後兩天（2、3日）在機場航廈到站大廳安排表演活動，預計2日上午10點至12點有金湖國小國樂隊表演「湖聲喜洋洋」；下午2點至4點由原住民聲樂家胡待明表演「讓愛擁抱金門、原聲頌讚」；3日上午10點至12點烈嶼國中表演「祥獅獻瑞」；下午2點至4點由金門高中熱舞社表演「金豬賀歲，迎親納喜」。

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