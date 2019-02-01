過年親戚瘋狂追問？插畫諸子百家完美回擊！

2019-02-01 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕過年將至，也是許多人開始煩惱該如何面對親戚瘋狂追問的時候，臉書上的插畫家「J.HO」特別畫出了「諸子百家的大學生過年特輯」，教你用諸子百家的邏輯完美答覆問題。

插畫家「J.HO」在臉書上傳了幾張模擬諸子百家問答的「諸子百家的大學生過年特輯」，教大家怎麼利用傳統文化完美回擊長輩逼問，假如被問到「想做甚麼工作？薪水多少？」，就要學習道家莊子的精神，回說「順其自然呀~餓不死就好」；如果是被問「有沒有喜歡的人？」，想學墨子兼愛思想的人，就可以回答「人？我全都喜歡呀」，若是想效法莊子玄妙思想的話，就反問「只限定『人』嗎？」。

其他還有被問到「未來想幹嘛？」，可以學法家精神回答，「從政啊。然後立法禁止一切親戚問題」，包準讓親戚傻眼到說不出話；或者學陰陽家「裝神弄鬼」，也會讓親戚嚇到不敢再問下去。

網友看到後忍不住笑翻，有人讚嘆陰陽家實在是「夠派（夠壞，台語）」，還有覺得墨子的回答實在是太可愛了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/