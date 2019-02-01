高中畢業粗獷男一手好字 老闆落款被笑：助理寫的比較美

2019-02-01 22:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕立委蔡易餘助理陳主明愛練習毛筆字，他沒上過專業書法課，卻寫得一手好行書，今年他受邀到各社區、團體寫春聯，寫了約1000張，還幫老闆寫春聯送給鄉親，結果台灣大學法律系畢業的蔡易餘親筆「落款」後，卻被笑說沒有高中畢業的陳主明的字好看，看到的人都說，「助理字比老闆還美」！

陳主明今年41歲，畢業於新營高中夜間部，就讀南新國小上書法課時，發現原來字竟然可以這麼好看，開始用鉛筆、原子筆模仿書法字體，把國語課本的楷書字不斷重複描寫，國中時曾拿一支開岔的毛筆參加書法比賽，獲得嘉義縣佳作。

高中畢業後，陳主明從事鐵工、水泥工，很少練字，4年前有朋友建議他寫可春聯賣錢貼補家用，因而重拾毛筆。擔任立委助理後，他運用專長寫海報或寫春聯贈送給民眾，頗受好評，而且因為身材和蔡易餘相近，還被當作「老闆分身」。今天他到嘉義縣太保市基督教太保教會寫春聯送鄉親，許多人看到陳主明長相粗獷，靠自學習得一手好字，都讚嘆不已。

陳主明拿筆方式並非正統書法握筆，而是一般人拿鉛筆、原子筆的握法，但寫出來的行書字體行雲流水又飽滿，不少人看了都很喜歡。他也笑說，曾有書法老師看到他寫的春聯後說，「一定沒學過書法」，因為正統書法有一定的筆畫、順序和型態，但能寫這麼好看並不容易，他也說，自己習字是「隨心提筆揮字句」，開心就好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/