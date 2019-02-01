春節連假首日氣溫回暖！全台多雲到晴好天氣

2019-02-01 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕明（2）日開始就是橫跨兩個週末的春節連假，隨著大陸冷氣團減弱，天氣也明顯回暖，各地高溫都有在23、24度以上；不過由於明日擴散條件差，局部地區細懸浮微粒濃度易上升，空氣品質在短時間內會達到「橘色警示」等級，提醒較敏感族群要特別留意。

中央氣象局預報，明日明顯回暖，各地高溫都在23、24度以上，西半部更可以來到26至28度，不過各地清晨仍偏涼，早晚溫差大，提醒民眾適時調整穿著；天氣方面，明日在水氣偏少情況下，各地大多為多雲到晴，只有花東有零星短暫雨。

氣溫方面，明各地清晨仍偏涼、冷，中部以北及東北部低溫只有13到15度，南部及花東則約16到18度，白天隨著風向逐漸轉為偏南風，天氣將明顯回暖，各地高溫都在23、24度以上，西半部更可以來到26至28度。

紫外線方面，明日除了台北市、新北市、新竹市、新竹縣與連江縣為中量級外，全台其餘縣市皆為高量級，提醒有安排戶外活動的民眾做好防曬措施。

空氣品質方面，明日隨著高壓東移，風向轉為偏東風，西半部地區位於背風面，擴散條件轉差，受東風繞行在台灣海峽北部易形成渦漩，局部地區細懸浮微粒濃度易上升；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級，北部、馬祖及金門為「普通」等級，桃園地區受背風渦漩影響，短時間可能達「橘色提醒」等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏區為「橘色提醒」等級。

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