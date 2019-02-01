竹縣18歲孝女休學捐肝救父 腹部留下15公分長刀疤無悔

2019-02-01 21:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣民張貴添2年前突然高燒不停送醫，檢查發現肝臟嚴重硬化，當時年僅18歲女兒的張芝庭為了和時間搶命，決定休學捐肝；但一開始爸爸心疼女兒不接受，經周邊親友說服，女兒終於如願以償，手術完成後第一句話就是關心爸爸的情況，孝心令人動容。目前，父女倆的身體恢復良好，家人歷經這次考驗也更加珍惜相處的時光。

現年46歲、新竹縣政府文化局技工張貴添，本身是B肝帶原者，2016年12月底，突然連續高燒、嚴重腹瀉，送馬偕新竹醫院驗出敗血症，進一步檢查確診是肝臟嚴重硬化，馬上轉院到林口長庚醫院。

為了不讓爸媽擔心，身為長女的張芝庭擔下照顧弟妹的責任，但張父狀況沒有好轉，反覆入院住加護病房。後來芝庭聽到醫生和母親對話，提到張父「唯一存活的機會就是接受肝臟移植手術—大體移植或是活體捐贈。」

眼看爸爸的身體每況愈下，張芝庭的內心充滿不捨，於是她自告奮勇地說：「沒什麼好等的！我願意當捐贈者。」

剛開始，張貴添心疼女兒不同意，經周邊親友不斷遊說，最後張妻幫忙和醫師安排比對，報告結果吻合。「當下真的很感動，雖然我不是優秀，偶爾還會和父母頂嘴，成績也不是特別好，但是至少我有機會幫爸爸讓病情好轉，讓我有更多的時間能好好地孝順他。」於是，她辭掉打工並向學校申請休學。

張妻李昱瑾說，2017年5月23日執行肝臟捐贈手術，女兒醒來之後，第一句話就是詢問爸爸的手術狀況，並忍痛到加護病房探視，讓爸爸當場紅了眼眶，醫護人員和其他患者也好感動，頻稱讚女兒好孝順。

獲得重生的張貴添緊緊擁抱女兒說，女兒才45公斤，身形嬌小，卻承受劇烈疼痛捐了6成肝給他，還在腹部留下15公分長的刀疤，讓他得以過正常人的生活。手術迄今磨合快2年，他定期回診追蹤，並在上月取出支架，這一切都要感謝寶貝！

竹北市公所民政課長羅日昌表示，張芝庭的孝行，足以作為年輕人學習的榜樣，經文化里長謝棋鈞推薦，特別推薦她參加內政部全國孝行獎的選拔。

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