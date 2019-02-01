網爆媽媽帶豬肉闖關成功 彰縣動防所：還未接獲通報

2019-02-01 21:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕有網友在網路批踢踢實業坊（PTT）PO文，寫出「家人攜帶中國豬肉成功入境台灣」標題，舉報自己接到從中國浙江返台的媽媽電話，表明從中國帶了豬肉返台要跟家人分享，還炫耀「拿在手上就過海關了」，讓他擔心萬一被抓到會被罰20萬元，氣到在PTT舉報家人的違法行為。

這名網友在PTT上發言說，自己是外省人家庭，上一代是連跟台灣人通婚都不准的外省人家庭，今天卻發生一事真的把他氣炸。

這名網友接著表示，住彰化市眷村「太極新村」的媽媽最近從浙江回來，沾沾自喜「我帶了豬肉回來給大家」，他聽到隨即跟媽媽說這樣違法，抓到要罰20萬元，沒想到，他的媽媽開啟了幾十年如一日，碰到有人質疑她的模式回擊，「我不知道啊！」、「沒人跟我講啊！」、「不然要我怎樣！？」、「我去死好不好？死了你就滿意了吧！」

網友大義滅親之舉，獲得不少網友討論，有網友說，記得豬肉不要丟到廚餘，最好拿去銷毀。還有網友說，蘇貞昌爛爆了，去海關視察也沒用，竟然沒抓到你媽帶肉！更有網友打臉這名彰化媽說，不可能不知道啦！機上、機場一堆會狂廣播宣導，就僥倖心態嘛！

不過，不少網友質疑內容真實性，要求有圖為證，請提供照片，結果這名大義滅親的網友回說，「我媽住彰化市的眷村（太極新村），我要過年回去才能拍到照片。」還有網友說，如果就件事是真的，就代表中國人德性就是爛！

彰化縣動防所所長董孟治也說，尚未接獲此案通報或轉報，不論內容真假，請民眾注意防疫如同作戰，都要提高警覺才是。

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