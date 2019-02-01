最狂寒假作業！翁園國小獨輪車隊 千里環島達陣

2019-02-01 21:08

〔記者黃旭磊／高雄報導〕歷經13天、1000公里挑戰，高雄市翁園國小獨輪車隊合力完成「環島寒假作業」，小朋友直呼感動，終身難忘！

翁園國小獨輪車隊1月20日從大寮區校園出發，逆時針方向環島，每天最多近75公里路程，高雄市教育局長吳榕峯今天（2月1日）下午從澄清湖陪孩子騎「最後一哩路」，抵達鳳山行政中心頒發完騎證書，而返校前200公尺，煙火、鞭炮聲綿延不斷，鄉親與家長熱情迎接。

到場家長自問，13天可以做什麼？11名學生與陪騎老師們完成難忘的寒假作業，終身難忘，隊員許齊軒憶及過程艱辛，感動落淚，哭到不能自己。

過程中，隊員第2天進入東部山路想放棄，吵著要坐保母車，師長及同學鼓舞撐住，騎到東北部遇到入冬以來最強冷氣團，逆風前進，多人出現肌腱發炎、摔車意外，護理師家長緊急處理，支援暖暖包、雨衣，甚至套上塑膠袋及浴帽保暖。

家長林郁閔說，在北部濱海公路逆風前進，上坡遭逢冷空氣，努力克服困境不斷向前踩，在車上看都想哭，有幸陪孩子完成環島，永生難忘。

教師郭克偉籌畫路程，笑稱起初可能「瘋了」，後來被學生熱愛獨輪、勇於挑戰自我感動，「沒想到這群翁園囝仔竟完成夢想。」

隊員林立祐說，出發前以為無法騎完，越騎越有自信，每天都有路人加油打氣，一點也不孤單。隊員何立淳說，受了輕傷依然向前，堅持到底，不輕易上保母車，謝謝校長林金穗、主任李淑芬及師長們幫助圓夢。

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