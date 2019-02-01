醫病》止痛藥吃太多 阿嬤胃潰瘍穿孔「切掉半個胃」保命

2019-02-01 22:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕94歲林姓阿嬤從年輕就有吃止痛藥的習慣，只要身體不適、筋骨痠痛就吃，造成胃潰瘍，去年胃出血住院，今年1月腹部劇痛送醫，已經胃潰瘍穿孔併發腹膜炎，接受低灌注壓腹腔鏡手術，切除半個胃保命，回診恢復良好，阿嬤直說，再也不敢亂吃藥了！

台中醫院消化外科主任蔡金宏指出，老年人常見胃潰瘍的主因就是吃太多非類固醇的抗發炎止痛！像是普拿疼等，9成以上的止痛藥，成分都會傷害腸胃黏膜，再加上胃酸，會讓受傷的黏膜不易修復，一旦傷害深及胃黏膜下層，就會造成胃潰瘍。

如果還持續服用止痛藥，嚴重會胃出血、胃穿孔，蔡金宏說，每年都有像林阿嬤的病例，因長期吃止痛藥，造成胃潰瘍穿孔，尤其冬天時長輩的抵抗力下降，更容易併發胃潰瘍出血、胃穿孔。

蔡金宏說，林姓阿嬤到院時已經胃潰瘍穿孔，引發腹膜炎，胃液、胃酸等髒水從胃破洞流到腹腔，累積了500cc，非常嚴重，再晚一天送醫，致死率5成，緊急開刀，發現在胃的小彎處有1.2公分的破洞，先灌洗胃部，切除下半個胃部。

蔡金宏說，考量林阿嬤高齡，因此採取低灌壓腹腔鏡手術，把撐開腹腔的二氧化碳灌注壓力降低，以減輕心肺負擔，手術約3個小時，後來也確認林阿嬤有大面積的5公分潰瘍，如果不切胃，只縫胃破洞，會再惡化裂開。

蔡金宏醒高齡長者及常服用止痛藥的人，更要常注意自己的腸胃狀況，如果腹脹、腹痛就要告訴醫師，或是另開胃藥保護，而胃潰瘍常見的症狀除腹痛、腹脹，也會噁心、嘔吐、火燒心等，若出現吐血、排黑便、反覆嘔吐、不明原因體重減輕等，就要盡速就醫。

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